Неделя сохранения мужского здоровья стартовала в Псковской области
С 17 по 23 февраля в Псковской области проходит Неделя сохранения мужского здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.
«Мы призываем внимательно относиться к себе и в рамках этой недели предлагаем пройти в инфекционной больнице обследование – КТ органов малого таза у мужчин», – сообщили в больнице.
Компьютерная томография позволяет обнаружить заболевания простаты, почек, мочевого пузыря, мочеточников и других органов, диагностировать объёмные образования – опухоли, кисты, камни в мочевых путях, травмы почек и мочеточников, а также инфекционные заболевания. Также КТ способна обнаружить рак простаты, почек и мочевого пузыря.
Важная особенность исследования – отображение для врача полной клинической картины: стадии рака, степени его запущенности и метастазов в других органах.
Ранее сообщалось, великолукские врачи в филиале Псковской областной клинической больницы ставят временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы.
81-ю годовщину освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков отметили сегодня
Ход строительства нового корпуса Линовской школы в Пыталовском округе проконтролировала Наталья Мельникова