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Общество

Неделя сохранения мужского здоровья стартовала в Псковской области

С 17 по 23 февраля в Псковской области проходит Неделя сохранения мужского здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.

Фото: Псковская областная инфекционная больница

«Мы призываем внимательно относиться к себе и в рамках этой недели предлагаем пройти в инфекционной больнице обследование – КТ органов малого таза у мужчин», – сообщили в больнице.

Компьютерная томография позволяет обнаружить заболевания простаты, почек, мочевого пузыря, мочеточников и других органов, диагностировать объёмные образования – опухоли, кисты, камни в мочевых путях, травмы почек и мочеточников, а также инфекционные заболевания. Также КТ способна обнаружить рак простаты, почек и мочевого пузыря.

Важная особенность исследования – отображение для врача полной клинической картины: стадии рака, степени его запущенности и метастазов в других органах.

Ранее сообщалось, великолукские врачи в филиале Псковской областной клинической больницы ставят временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы.

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