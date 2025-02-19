Митрополит Матфей провёл встречу с Галиной Овсовой
Митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл встречу с врио председателя регионального комитета по спорту Галиной Овсовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Во встрече также принял участие ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Димитрий Головнёв.
На встрече обсудили вопросы взаимодействия епархии и комитета, а также проведение совместных мероприятий, посвященных популяризации физической культуры и здорового образа жизни.
В завершение встречи владыка подарил Галине Овсовой икону Пресвятой Богородицы «Умиление».
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