Митрополит Матфей провёл встречу с Галиной Овсовой

07:32, 19 февраля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл встречу с врио председателя регионального комитета по спорту Галиной Овсовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Во встрече также принял участие ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Димитрий Головнёв.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия епархии и комитета, а также проведение совместных мероприятий, посвященных популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

В завершение встречи владыка подарил Галине Овсовой икону Пресвятой Богородицы «Умиление».