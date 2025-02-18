О развитии нацпарка «Себежский» поговорили на «Серебряном дожде»

21:58, 18 февраля 2025, ПАИ

Директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 февраля.

Главное:

– число туристов, побывавших в нацпарке «Себежский» и заказнике «Ремдовский» в 2024 году перевалило за 70 тысяч человек;

– в нацпарке «Себежский» строго следят за статистикой: тут посчитано каждое дерево;

– в этом году в Себежском районе вновь пройдёт фестиваль печёной картошки;

– на обеих территориях живет около 24-28 косолапых. Их считают по весне, находя продукты их жизнедеятельности;

– на озерах нацпарка начнутся мероприятия по расчистке, в том числе очистка зарослей в озерах и реках, освобождение мест для нереста рыбы. Это поможет, в том числе, восстановлению популяции угрей;

– в нацпарке собираются на постоянно основе прописать зубров, которые входят в Красную книгу России. Кормовая база для этого есть, надо обустроить специальные кормушки. Кстати, взрослый зубр будет по размеру больше лося. Пока зубры заходят с территории Беларуси просто в гости;

– в нацпарке впервые создали экологическую тропу, которая объединяет четыре озера, два из них популярные – озеро Серебряное и озеро Каретное;

– к 80-летию Победы в нацпарке «Себежский» в рамках проекта «Природа памяти, память природы» появится общий с Белоруссией маршрут, который будет включать в себя более 30 точек;

– интерактивный музей «Школа партизанского мастерства» появится в деревне Жуки Себежского района. Там можно будет узнать о партизанском быте в годы Великой Отечественной войны;

– нацпарк продолжает оставаться научной базой для студентов ведущих вузов страны, которые приезжают сюда для научных исследований;

– смена волонтёрского молодёжного лагеря пройдёт в национальном парке «Себежский» при поддержке фонда Потанина;

– нацпарка продолжает издавать книги по экологическому просвещению. Например, вышла вторая книжка Анны Ремер «Где же ты, себежок?» про волшебство в самом обычном лесу;

– совместно с пограничниками нацпарк выпустил книжку для детей «Азбука пограничника»;

– новая экологическая тропа появится рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной».