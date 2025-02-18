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Общество

Ход строительства нового корпуса Линовской школы в Пыталовском округе проконтролировала Наталья Мельникова

Сенатор России от Псковской области Наталья Мельникова посетила в рамках рабочего визита Линовскую среднюю школу в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Наталья Мельникова сообщила в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Мельниковой

Сенатор осмотрела ход строительства нового корпуса школы. «Этот проект очень важен для района, он позволит создать современные условия для обучения наших детей», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Кроме того, с руководством школы и представителями администрации района были обсуждены текущие вопросы, темпы работ и дальнейшие планы.

«Важно, чтобы строительство шло в соответствии с графиком и с соблюдением всех требований безопасности. Строительство новых школ – это инвестиции в будущее наших детей и всей Псковской области», – добавила Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ.

Читайте также: по поручению президента РФ Владимира Путина глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и сенатор России от Псковской области Наталья Мельникова вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветерану, участнику Великой Отечественной войны Николаю Безменову.

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