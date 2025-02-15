Патриотическая музыкально-литературная встреча прошла в Печорах

19:39, 15 февраля 2025, ПАИ

Патриотическая музыкально-литературная встреча прошла на базе Печорского волонтерского корпуса 80-летия Победы сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Печорская правда».

На базе центра православного добровольчества «Путь добра» во Дворце творчества детей и молодежи собрались молодое и старшее поколение печерян, чтобы вспомнить тех, кто защищал и защищает наше Отечество, а также тех, кто исполнял свой воинский долг за пределами России.

Участники встречи рассказали о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, в Чечне, специальной военной операции. Ветераны боевых действий вспомнили годы службы.

Активистка Движения Первых Виктория Чубрикова из Круппа прочла стихотворение Михаила Вахтина «Я русский», Ангелина Чернодедова сыграла на скрипке, а Юрий Банников исполнил авторскую песню на гитаре.

Вместе дружно пели патриотические песни, а в завершение почтили память погибших воинов.