В России могут создать базу голосов мошенников

20:00, 15 февраля 2025, ПАИ

Законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству внесло Правительство России в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

В частности, предлагается создать информационную систему, где будут собраны записи голосов мошенников.

Законопроект предполагает, что в государственной информационной системе уполномоченные органы и организации смогут с помощью записывающих устройств собирать биометрические данные и фиксировать телефонные номера мошенников, а также их жертв.

Кроме того, какие именно ведомства смогут собирать информацию, а также какие данные войдут в этот перечень определит правительство. Также оно установит правила включения, удаления и доступа к данным в системе.