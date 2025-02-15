В России могут создать базу голосов мошенников
Законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству внесло Правительство России в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.
В частности, предлагается создать информационную систему, где будут собраны записи голосов мошенников.
Законопроект предполагает, что в государственной информационной системе уполномоченные органы и организации смогут с помощью записывающих устройств собирать биометрические данные и фиксировать телефонные номера мошенников, а также их жертв.
Кроме того, какие именно ведомства смогут собирать информацию, а также какие данные войдут в этот перечень определит правительство. Также оно установит правила включения, удаления и доступа к данным в системе.
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