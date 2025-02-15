Литургия в праздник Сретения Господня прошла в кафедральном соборе Пскова
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил литургию в праздник Сретения Господня в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора и молодежь Псковской епархии.
По окончании литургии было совершено славление празднику Сретения Господня.
По завершении богослужения митрополит Матфей огласил обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня православной молодежи. Затем владыка Матфей обратился с архипастырским словом к собравшимся.
По окончании проповеди владыку митрополита поздравили с праздником представители молодежи Псковской епархии и вручили памятный подарок.