Более десяти кубометров новогодних ёлок измельчили псковские волонтёры
Более десяти кубических метров ёлок измельчили псковские волонтёры в рамках акции «Ёлки-палки». Об этом сообщается в группе «Экобаза 60» в соцсети «ВКонтакте».
«Это уже в два раза больше, чем за всю акцию в прошлом году», – отметили организации акции.
Напомним, акция сбора живых новогодних елей для переработки «Ёлки-палки» проходила в Пскове с 13 по 30 января.
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