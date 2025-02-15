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Общество

Более десяти кубометров новогодних ёлок измельчили псковские волонтёры

Более десяти кубических метров ёлок измельчили псковские волонтёры в рамках акции «Ёлки-палки». Об этом сообщается в группе «Экобаза 60» в соцсети «ВКонтакте».

«Это уже в два раза больше, чем за всю акцию в прошлом году», – отметили организации акции.

Напомним, акция сбора живых новогодних елей для переработки «Ёлки-палки» проходила в Пскове с 13 по 30 января.

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