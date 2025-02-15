Девушке отрезало ногу колёсами поезда в Великих Луках

21:29, 15 февраля 2025, ПАИ

Проезжающий у железнодорожного переезда поезд отрезал ногу 19-летней девушке на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшая бригада скорой помощи вместе со спасателями ПСО Великих Лук перенесла девушку в карету скорой помощи, где ей оказывают помощь. Вопрос о госпитализации решается.

На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.