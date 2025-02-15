Девушке отрезало ногу колёсами поезда в Великих Луках
Проезжающий у железнодорожного переезда поезд отрезал ногу 19-летней девушке на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшая бригада скорой помощи вместе со спасателями ПСО Великих Лук перенесла девушку в карету скорой помощи, где ей оказывают помощь. Вопрос о госпитализации решается.
На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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