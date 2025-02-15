Злокачественную опухоль удалили пациенту псковские врачи с помощью нового ультразвукового оборудования

21:57, 15 февраля 2025, ПАИ

Злокачественную опухоль удалили пациенту псковские врачи с помощью нового ультразвукового оборудования. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Псковские врачи провели пациенту лапароскопическую нервосберегающую простатэктомию, которая направлена на удаление опухолей простаты с минимальным повреждением нервных структур, ответственных за эректильную функцию.

Для проведения операции использовалась ультразвуковая хирургическая система китайского производства – аналог электрохирургического ультразвукового генератора G-11 Johnson&Johnson.

«Оборудование не уступает по качеству американскому. УЗ-система рассекает мягкие ткани ультразвуком, что сделало возможным эффективное удаление опухоли и проведение безопасной простатэктомии», – отметили в медучреждении.

Мастер-класс по использованию нового оборудования для урологов нашей больницы провёл опытный специалист Андрей Белов, онколог-уролог, кандидат наук, работающий в Центре радиологии и хирургических технологий Гранова (РНЦРХТ).