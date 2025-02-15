Конкурс ансамблей народных инструментов прошел в Новоржеве

22:17, 15 февраля 2025, ПАИ

Межмуниципальный конкурс ансамблей народных инструментов «Музыка нас связала» прошел в обновленном актовом зале Новоржевской детской школы искусств им. Б.С.Трояновского. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

На конкурс приехали музыканты из пяти муниципалитетов.

Поприветствовала собравшихся начальник отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации Новоржевского муниципального округа Екатерина Марчук.

На сцене концертного зала звучали балалайка, домра, гусли, гитара, баян, аккордеон.

Кроме того, в рамках Года защитника Отечества для участников конкурса провели мастер-класс по изготовлению георгиевского значка.