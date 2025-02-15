Конкурс ансамблей народных инструментов прошел в Новоржеве
Межмуниципальный конкурс ансамблей народных инструментов «Музыка нас связала» прошел в обновленном актовом зале Новоржевской детской школы искусств им. Б.С.Трояновского. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».
На конкурс приехали музыканты из пяти муниципалитетов.
Поприветствовала собравшихся начальник отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации Новоржевского муниципального округа Екатерина Марчук.
На сцене концертного зала звучали балалайка, домра, гусли, гитара, баян, аккордеон.
Кроме того, в рамках Года защитника Отечества для участников конкурса провели мастер-класс по изготовлению георгиевского значка.
Михаил Ведерников: Грабёж нацистов в годы ВОВ оставил на нашей культуре неизгладимый шрам
Усвятские «доброполчаночки» плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают гумпомощь
В Псковском районе открылся обновлённый зал досугового отделения филиала Карамышевского ДК