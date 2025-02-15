Запрет на передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в России
Запрет на передачу SIM-карт третьим лицам предлагает ввести Правительство России, следует из проекта закона, размещенного в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам», - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается ввести запрет на то, чтобы сотрудники госорганов, операторов связи и банков общались с клиентами в иностранных мессенджерах.
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