Запрет на передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в России

22:58, 15 февраля 2025, ПАИ

Запрет на передачу SIM-карт третьим лицам предлагает ввести Правительство России, следует из проекта закона, размещенного в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается ввести запрет на то, чтобы сотрудники госорганов, операторов связи и банков общались с клиентами в иностранных мессенджерах.