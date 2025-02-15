Двое псковичей стали кандидатами в мастера спорта России по шахматам

23:19, 15 февраля 2025, ПАИ

Шахматисты Псковской области Ростислав Бобовкин, Владислав Мерзанюков, Дмитрий Голубев, Вероника Петрова приняли участие в Первенстве России по шахматам в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

Первенство России включает четыре спортивных дисциплины: шахматная композиция, быстрые шахматы, блицы и шахматы. Партии лидеров на всех турнирах транслировались с помощью технологии idchess.

В первенстве России по решению шахматных композиций среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет принимали участие 241 юный шахматист из 56 субъектов России. От Псковской области в этом соревновании приняли участие Дмитрий Голубев среди юношей до 15 лет и Вероника Петрова среди девушек до 15 лет.

Детские первенства России по классическим шахматам в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет; мальчики и девочки, юноши и девушки прошли в 10 группах. В них приняло участие 520 юных шахматистов. Во всех группах соревнования прошли по швейцарской системе в девять туров.

От Псковской области в этих соревнованиях приняли участие среди юношей до 15 лет - Дмитрий Голубев, среди девушек до 15 лет - Вероника Петрова, среди юношей до 17 лет - Ростислав Бобовкин и Владислав Мерзанюков.

По итогам всероссийских соревнований псковские шахматисты Ростислав Бобовкин и Владислав Мерзанюков стали кандидатами в мастера спорта России по шахматам, Дмитрий Голубев выполнил норму 1 спортивного разряда по шахматам, а Петрова Вероника подтвердила второй разряд по шахматам.