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Общество

Минздрав планирует изменить порядок медосмотра российских водителей на состояние опьянения

Минздрав России разработал проект приказа, подразумевающий актуализацию порядка проведения медосмотра водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Проект уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения для вынесения заключения при оказании экстренной медпомощи.

Кроме того, проектом подразумевается изменение перечня основных групп психотропных веществ, наркотических средств, для выявления которых проводятся химико-токсикологические исследования с учётом изменения структуры наркопотребления в России.

Также уточнены вопросы получения добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесение заключения при отказе от него.

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