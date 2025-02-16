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Общество

Наблюдать за падающим снегом советует сегодня народный календарь

Святых Анну и Симеона, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, почитают сегодня, 16 ферваля, пишет calend.ru.

В этот день обращались к святым с молитвой о здоровье новорожденных.

Также в народе говорили: «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю», «Семен и Анна сбрую починяют». Это связано с тем, что крестьяне на Починки готовили лошадиную сбрую.

Кроме того, ранним утром вся семья шла в сараи и занималась работой.

В этот праздник было принято готовить саламату - гречишное пресное тесто с маслом, распущенное на воде.

На Починки люди наблюдали за снегом. Считалось, что если в этот день снег идет хлопьями, то летом следует ждать много дождей.

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