Более 60 маскировочных сетей сплели локнянские волонтёры за неделю

10:00, 16 февраля 2025, ПАИ

Более 60 маскировочных сетей сплели волонтёры локнянского штаба «Мы вместе. Позывной СВОи» за неделю. Об этом пишет газета «Восход».

Всего команды округа за неделю изготовили 62 маскировочные сети: в локнянском штабе и сельскохозяйственном техникуме волонтёры изготовили по пять сетей, в локнянской школе и ЦДО – по две, в Миритиницах – 17, в Каменке – 14, в Жарках – девять, в Башово и Крестилово – по три сети, в Подберезье – две.

Кроме того, пока закупленные основы для сетей в пути, из Великих Лук в штаб доставили 20 основ, а семья Шпет в срочном порядке разрезала полотно.