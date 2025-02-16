Более половины псковичей не испытывают страхов из-за развития искусственного интеллекта
53% псковичей не испытывают страхов из-за развития искусственного интеллекта, следует из опроса сервиса SuperJob.
При этом 13% опрошенных испытывают из-за этого опасения, а каждый третий затрудняется с ответом.
Мужчины чаще женщин не боятся развития искусственного интеллекта (56% против 50% женщин).
Среди молодежи больше тех, кто не страдают робофобией: 62% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как, среди тех, кто старше, таковых не более 52%.
Основные опасения с развитием искусственного интеллекта связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей рабочих мест.
Жители Псковской области могут проголосовать за лучшие открытки ко Дню защитника Отечества
Злокачественную опухоль удалили пациенту псковские врачи с помощью нового ультразвукового оборудования