Туман и до -17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля

11:39, 16 февраля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, а днем в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой снег. Кроме того, ночью в отдельных районах ожидается туман, а на дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть неустойчивый ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду, а днем - юго-западных и западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -12 до -17 градусов, днем ожидается от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление будет низким.