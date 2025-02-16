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Общество

Туман и до -17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Туман и до -17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля. Фото: ПАИ

Ночью местами, а днем в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой снег. Кроме того, ночью в отдельных районах ожидается туман, а на дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть неустойчивый ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду, а днем - юго-западных и западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -12 до -17 градусов, днем ожидается от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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