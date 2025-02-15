Пропавшего в июне прошлого года мужчину продолжают разыскивать в Пскове

10:20, 16 февраля 2025, ПАИ

Розыск 83-летнего Ильи Строчкова продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уроженец Суровикинского района Волгоградской области проживал в Пскове.

Однако 23 июня 2024 года он пропал без вести, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в синюю спортивную кофту с белой, синей и тёмно-синей полосами и с надписью FILA, в чёрные брюки, камуфлированную кепку, кроссовки с чёрными шнурками и белыми элементами. С собой у него ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Ростом он 170–175 сантиметров, нормального телосложения. У него короткие седые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.