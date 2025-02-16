Офтальмологическое отделение ремонтируют в великолукской больнице

10:40, 16 февраля 2025, ПАИ

В офтальмологическом отделении стационара великолукской больницы начался ремонт трёх кабинетов. После завершения работ в обновлённых помещениях разместятся два диагностических кабинета и ординаторская, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

Ремонт проводится для создания комфортных условий для пациентов и врачей, а также для обеспечения учреждения современными технологичными пространствами для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний.

Сейчас рабочие демонтируют старые отделочные материалы, инженерные системы и другие элементы, которые не подлежат восстановлению. Затем будет проведена новая электропроводка, заменены радиаторы отопления, стены зашпаклюют и покрасят, будет установлено новое светодиодное освещение, постелен новый линолеум.

В диагностических кабинетах установят блэкаут-шторы с антибактериальным покрытием. Они создадут затемнённую среду для пациентов, которым трудно переносить свет после оптических операций и других процедур.

Новое оборудование в офтальмологическое отделение уже поставлено. Срок окончания ремонта – десять дней.