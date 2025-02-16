Жительница Порхова шьет игрушки для бойцов СВО

10:54, 16 февраля 2025, ПАИ

Жительница Порхова Оксана Петренко шьет игрушки для бойцов СВО, пишет газета «Порховский вестник».

Уже давно она увлекается созданием мишек тедди. Когда два года назад муж Николай уходил добровольцем на СВО, в качестве талисмана жена сшила ему на удачу небольшого мишку, который должен напоминать о семье, о доме, о неразрывной связи с близкими. До этого она сшила небольшой талисман - тигренка - для мужа её подруги.

В октябре прошлого года Николай вышел с ней на связь и попросил сшить милые игрушки сослуживцам-танкистам.

После этого женщина организовала в соцсетях акцию по созданию игрушек. Первая акция была объявлена под названием «Душевная посылочка».

По почте или курьерской службой из различных городов России Оксане приходили посылки с игрушками размером до 15 см, наполненные синтепоном или холофайбером, без гранулята и утяжелителя, на подвесках.

Их разложили в специальные подарочные наборы и отправили в Краснодар к знакомым волонтёрам.

Название второй акции – «Каждому бойцу по Чебурашке». В пакет укладывали открытки, напечатанные молитвы (90-й псалом), вкусности и носки. Одному из получателей флешмоба вручали посылку со словами: «Вот тебе игрушка на броник, а это носки, чтоб ноги были в тепле…».

«Игрушка на броник, ноги в тепле», – так решили назвать третью акцию.

Сейчас в акции принимают участие 37 мастериц из Псковской, Московской, Ленинградской, Курской областей, Карелии, Южно-Сахалинска. Всего они прислали более 110 различных игрушек из плюша, фетра, искусственного меха, текстильные, вязаные. Эти адресные посылки должны порадовать участников СВО в преддверии 23-го февраля.