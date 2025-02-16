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Жительница Порхова шьет игрушки для бойцов СВО

Жительница Порхова Оксана Петренко шьет игрушки для бойцов СВО, пишет газета «Порховский вестник».

Жительница Порхова шьет игрушки для бойцов СВО. Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Уже давно она увлекается созданием мишек тедди. Когда два года назад муж Николай уходил добровольцем на СВО, в качестве талисмана жена сшила ему на удачу небольшого мишку, который должен напоминать о семье, о доме, о неразрывной связи с близкими. До этого она сшила небольшой талисман - тигренка - для мужа её подруги.

В октябре прошлого года Николай вышел с ней на связь и попросил сшить милые игрушки сослуживцам-танкистам.

После этого женщина организовала в соцсетях акцию по созданию игрушек. Первая акция была объявлена под названием «Душевная посылочка».

По почте или курьерской службой из различных городов России Оксане приходили посылки с игрушками размером до 15 см, наполненные синтепоном или холофайбером, без гранулята и утяжелителя, на подвесках.

Их разложили в специальные подарочные наборы и отправили в Краснодар к знакомым волонтёрам.

Название второй акции – «Каждому бойцу по Чебурашке». В пакет укладывали открытки, напечатанные молитвы (90-й псалом), вкусности и носки. Одному из получателей флешмоба вручали посылку со словами: «Вот тебе игрушка на броник, а это носки, чтоб ноги были в тепле…».

«Игрушка на броник, ноги в тепле», – так решили назвать третью акцию.

Сейчас в акции принимают участие 37 мастериц из Псковской, Московской, Ленинградской, Курской областей, Карелии, Южно-Сахалинска. Всего они прислали более 110 различных игрушек из плюша, фетра, искусственного меха, текстильные, вязаные. Эти адресные посылки должны порадовать участников СВО в преддверии 23-го февраля.

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