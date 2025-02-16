Причины дергающегося глаза назвал невролог
Почему может дергаться глаз, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером», - объяснил он.
Кроме того, непроизвольные сокращения мышц века может вызвать нехватка в организме витаминов.
Злоупотребление энергетиками, кофе и алкоголем также повышает возбудимость нервной системы. А нехватка в организме калия, магния и витаминов В нарушает ее работу.
Сухость в глазах, воспаления и аллергия также могут быть причинами тика века, заключил эксперт.
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