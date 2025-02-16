Причины дергающегося глаза назвал невролог

12:00, 16 февраля 2025, ПАИ

Почему может дергаться глаз, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером», - объяснил он.

Кроме того, непроизвольные сокращения мышц века может вызвать нехватка в организме витаминов.

Злоупотребление энергетиками, кофе и алкоголем также повышает возбудимость нервной системы. А нехватка в организме калия, магния и витаминов В нарушает ее работу.

Сухость в глазах, воспаления и аллергия также могут быть причинами тика века, заключил эксперт.