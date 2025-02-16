Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с «Госуслуг»

12:40, 16 февраля 2025, ПАИ

На «Госуслугах» заработал сервис, с помощью которого можно отправлять водителям сообщения о незакрытом стекле, эвакуации или неудачной парковке автомобиля. Об этом сообщил автоэксперт Иван Волин, пишет «Прайм».

Сообщения могут отправить анонимно и бесплатно все желающие. Кроме того, предлагается расширить этот сервис, обязав полицейских сообщать об эвакуации автомобиля.

«Цель новации - дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна», - пояснил автоэксперт.

Он также отметил, что этот функционал полезен, так как водители зачастую узнают об эвакуации автомобиля только через продолжительное время.

Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.