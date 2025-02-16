Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опасные вирусы могут высвободиться из-за таяния льдов

Об опасных вирусах, которые могут высвободиться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты, рассказал лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Об этом пишет РИА Новости.

Опасные вирусы могут высвободиться из-за таяния льдов. Фото: ПАИ

Вирусы могут находиться во льдах и вечной мерзлоте в Гренландии, в северной части России и Канады. При этом человечество не подготовлено к встрече с такими вирусами.

По словам учёного, неизвестно, какие именно вирусы таятся во льдах. В частности, сибирская язва, споры которой могут сохранятся в вечной мерзлоте, – это только один из возможных примеров, отметил Рае Квон Чунг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 февраля 2025

Сотрудники МЧС напоминают псковичам о запрете выхода на лед
16 февраля 2025

Десятый Сретенский бал проходит в Пскове
16 февраля 2025

Ветеранов и бывших узников концлагерей поздравили с 90-летием в Дедовичском районе
16 февраля 2025

Опасные вирусы могут высвободиться из-за таяния льдов
16 февраля 2025

Пушкиногорские активисты передали книги в библиотеку
16 февраля 2025

Туман и до –17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля
16 февраля 2025

Итоги Февральских чтений памяти Гейченко подвели в Пушкинском заповеднике
16 февраля 2025

Жительница Порхова шьёт игрушки для бойцов СВО

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...