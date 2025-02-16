Опасные вирусы могут высвободиться из-за таяния льдов

13:59, 16 февраля 2025, ПАИ

Об опасных вирусах, которые могут высвободиться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты, рассказал лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Об этом пишет РИА Новости.

Вирусы могут находиться во льдах и вечной мерзлоте в Гренландии, в северной части России и Канады. При этом человечество не подготовлено к встрече с такими вирусами.

По словам учёного, неизвестно, какие именно вирусы таятся во льдах. В частности, сибирская язва, споры которой могут сохранятся в вечной мерзлоте, – это только один из возможных примеров, отметил Рае Квон Чунг.