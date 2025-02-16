Самую полезную соль назвала врач-диетолог

14:23, 16 февраля 2025, ПАИ

Самую полезную для организма соль назвала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, сообщает радио Sputnik.

«Сейчас полезная – это обычная соль плюс (для средней полосы России) йодированная. Она полностью даёт суточную дозу йода. Тут вас не обманут, вы ничего не переплатите и не отравитесь микропластиком», – рассказала спецалист.

При этом по наличию микроэлементов и пищевой ценности виды соли практически не отличаются, добавила она.

Также врач напомнила, что не стоит злоупотреблять количеством соли, так как это может привести к проблемами с сосудами, почками и суставами.