Ветеранов и бывших узников концлагерей поздравили с 90-летием в Дедовичском районе

14:54, 16 февраля 2025, ПАИ

Четырёх заслуженных жителей Дедовичского района поздравили с 90-летними юбилеями. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

С юбилеем поздравили Марию Тимофеевну Милову, ветерана труда, проживающую в деревне Плещевка. В годы войны она находилась на оккупированной территории. Вся трудовая деятельность прошла в колхозе «Ленинская искра», где Мария работала дояркой.

Также 90-летие отпраздновала Лидия Алексеевна Сысоева, малолетняя узница, проживающая в деревне Навережье. С 14 лет начала трудовую деятельность в колхозе, а затем продавцом в местном магазине.

Юбилей отметила и Агафья Фёдоровна, жительница деревни Костры. В годы Великой Отечественной войны она была малолетней узницей. По возвращению на родину трудилась в колхозе и местной школе.

Кроме того, с 90-летием поздравили Павла Павловича Гаврилова, малолетнего узника, проживающего в деревне Малая Храпь. Работал в колхозе «Победа» водителем и комбайнёром.

От имени президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации района им вручены цветы и подарки.