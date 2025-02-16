Всероссийская перепись населения России пройдёт не позднее 2031 года

15:20, 16 февраля 2025, ПАИ

Всероссийская перепись населения России пройдёт не позже 2031 года, сообщили в Росстате. Об этом пишет РИА Новости.

Перепись населения проводится один раз в десяти лет, напомнили в ведомстве. При этом конкретный срок установит Правительство России.

Кроме того, следующая перепись населения станет первой, где будут использоваться административные данные Единого федерального информационного регистра населения России.