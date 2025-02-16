Сотрудники МЧС напоминают псковичам о запрете выхода на лед

15:39, 16 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники МЧС России по Псковской области проводят мониторинг выхода людей на лёд, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС напоминают, что на территории региона действует запрет выхода на водоемы.

«Однако, к сожалению, регулярно отмечаются случаи выхода граждан, в том числе и детей, на неокрепший лёд. При обманчивой безопасности это таит в себе серьёзную угрозу», - добавили в ведомстве.

Также там напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

При этом лед непрочен в устьях рек и притоках, местах быстрого течения, стоковых вод, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Кроме того, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность образовавшегося льда снижается на 25 %.