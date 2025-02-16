О взаимосвязи еды и развития рака рассказал онколог

17:19, 16 февраля 2025, ПАИ

Как взаимосвязаны еда и развитие рака, объяснил онколог Скандинавского центра здоровья Евгений Гордеев. Об этом пишет «Газета.Ru».

Регулярное потребление подслащённых изделий или промышленных концентратов усилить воспаление, которое вызывает злокачественные опухоли.

«Жареная или копчёная пища содержит канцерогенные ингредиенты и нарушет метаболизм», – сказал он.

Кроме того, на клетки также негативно влияют усилители вкуса, синтетические консерванты и некоторые витамины при их большой концентрации в организме.

Также риск развития рака повышается, если часто употреблять слишком горячие напитки и острую еду: они могут повредить слизистую пищевода, вызвав хроническое воспаление, пояснил онколог.