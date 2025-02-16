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Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой Пустыни

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин великого освящения и Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в Феофиловой Пустыни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой Пустыни. Фото: Лев Савинов

Ему сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), настоятель храма Святителя Митрофана Воронежского в посёлка Лосицы Плюсского района иеромонах Вениамин (Крашенинников), благочинный Плюсского округа епархии иеромонах Аарон (Соболев) и монастырское духовенство.

Песнопения богослужений исполнили хор Александра Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. На богослужении молились настоятельница Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сёстрами обители, а также многочисленные прихожане и паломники.

  • Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни
    Фото: Лев Савинов
  • Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни
    Фото: Лев Савинов
  • Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни
    Фото: Лев Савинов
  • Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни
    Фото: Лев Савинов

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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