Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой Пустыни

17:37, 16 февраля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин великого освящения и Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в Феофиловой Пустыни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), настоятель храма Святителя Митрофана Воронежского в посёлка Лосицы Плюсского района иеромонах Вениамин (Крашенинников), благочинный Плюсского округа епархии иеромонах Аарон (Соболев) и монастырское духовенство.

Песнопения богослужений исполнили хор Александра Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. На богослужении молились настоятельница Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сёстрами обители, а также многочисленные прихожане и паломники.



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов







По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.