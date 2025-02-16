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Кинолог объяснил, как интенсивные ароматы воздействуют на собак

Собаки, обладая удивительно острым обонянием, способны улавливать запахи на значительном расстоянии и распознавать настроение и состояние человека. Однако у этой способности есть и негативная сторона: сильные запахи могут вызывать у них неприятные ощущения и даже приводить к агрессивному поведению, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог объяснил, как интенсивные ароматы воздействуют на собак. Фото: ПАИ

Владимир Голубев отметил, что некоторые собаководы с удивлением замечают, что их собаки способны считывать их состояние. По его словам, животные понимают настроение человека не только по движениям тела и тембру голоса, но и по запаху: для собак запах имеет особое значение, так как именно с его помощью они познают мир.

Он отметил, что у собак значительно больше обонятельных рецепторов, чем у людей. Внутренняя поверхность их носа имеет в 15 раз более толстый и протяжённый обонятельный эпителий. Благодаря этому собаки способны различать запахи даже на больших расстояниях, добавил эксперт.

По словам кинолога, именно благодаря выдающимся способностям к обонянию нос собак всегда остаётся влажным. Секрет, покрывающий слизистые оболочки внутри носа, помогает им переносить захваченные молекулы воздуха к обонятельным клеткам, объяснил Владимир Голубев.

Он сказал, что собаки умеют брать след, определять, как давно он был оставлен и в какую сторону ушёл тот, кто его оставил. Даже если человек или животное ушло на расстояние более одного-двух километров, питомец сможет отыскать его по следу.

Сверхчувствительное обоняние собак имеет и обратную сторону: они не переносят резкие запахи и могут реагировать на ароматы, которые для человека остаются незаметными, добавил кинолог.

Президент РКФ отметил, что не все задумываются о том, что яркий парфюм может оказать влияние на собак. Он подчеркнул, что резкие запахи могут вызывать у животных не только дискомфорт, но и беспокойство, а в некоторых случаях даже агрессивное поведение. Он также добавил, что именно поэтому в ошейниках «антилай» используют спрей с лимонным запахом, который неприятен для собак. В момент распыления этого спрея животные испытывают дискомфорт и прекращают нежелательное поведение.

Любовь собак валяться в грязи, которую отмечают некоторые владельцы, не связана с привлечением неприятных запахов. На самом деле таким образом питомец пытается скрыть свой запах от возможных угроз. Это поведение, по словам Владимира Голубева, заложено в их генах и особенно характерно для охотничьих пород.

Он также рекомендовал владельцам собак минимизировать использование сильно пахнущих продуктов, таких как яркие парфюмы, цитрусовые или ароматизаторы для дома, так как это может ухудшить обоняние питомца и негативно сказаться на его здоровье.

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