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Общество

Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах

Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах сегодня, 16 февраля. В мероприятии приняли участие 60 человек, сообщает газета «Печорская правда».

Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Бал прошёл в полукруглом зале Печорского районного центра культуры. Организаторы бала отметили, что многие ребята уже несколько лет становятся его участниками и приглашают друзей и знакомых.

  • Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»

«Около месяца юные дамы и грациозные кавалеры старались запомнить и повторить танцевальные фигуры XIX века. И вот праздник наступил», – отметили в газете.

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