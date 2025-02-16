Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах

19:21, 16 февраля 2025, ПАИ

Традиционный молодёжный Сретенский бал прошёл в Печорах сегодня, 16 февраля. В мероприятии приняли участие 60 человек, сообщает газета «Печорская правда».

Бал прошёл в полукруглом зале Печорского районного центра культуры. Организаторы бала отметили, что многие ребята уже несколько лет становятся его участниками и приглашают друзей и знакомых.



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









«Около месяца юные дамы и грациозные кавалеры старались запомнить и повторить танцевальные фигуры XIX века. И вот праздник наступил», – отметили в газете.