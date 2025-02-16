Минпросвещения разрабатывает меры борьбы с травлей в школах

20:21, 16 февраля 2025, ПАИ

Министерство просвещения России совместно с депутатами Госдумы разрабатывает инициативы, направленные на борьбу с травлей в школах. Любые случаи агрессивного поведения в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, подчеркнула директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, пишет ТАСС.

Она сообщила, что в настоящее время на площадке Госдумы и Министерства просвещения ведётся работа по подготовке ряда законодательных инициатив, направленных на более жёсткое пресечение травли. При этом акцентируется внимание как на пресечении агрессивного поведения со стороны педагогов, так и на ответственности родителей и законных представителей. Однако это не подразумевает обвинения или наказания, а ориентировано на создание действенных механизмов помощи и поддержки. Это заявление Лариса Фальковская сделала на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук».

Она отметила, что все случаи агрессивного поведения в образовательной среде должны немедленно прекращаться, независимо от того, против кого направлена травля – против учителя или самих учеников.

Она пояснила, что важна разъяснительная работа и что они совместно с Саратовской государственной юридической академией подготовили чек-лист мер правовой ответственности, связанных с травлей. Лариса Фальковская добавила, что они готовы передать этот материал директору МДЦ «Артек» Константину Федоренко для Всероссийского родительского комитета и коллегам из общества «Знание», поскольку все материалы были тщательно проверены, и выразила уверенность, что этот материал будет полезен как родителям, так и детям, которые могут оказаться в подобной ситуации.

Ранее председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроект, касающийся профилактики буллинга и установления ответственности за травлю среди детей и молодёжи, будет представлен на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года. В рамках законопроекта планируется официально определить понятие травли. Также предлагается обязать школы сообщать о случаях буллинга в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.