Аделия Петросян победила в финале Гран‑при России по фигурному катанию в Красноярске

21:20, 16 февраля 2025, ПАИ

Воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян одержала победу в финале «Гран-при России» – 2024/2025 в женском одиночном катании, который проходил в Красноярске, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам двух выступлений 17-летняя фигуристка получила от судей 238,79 балла. После короткой программы, в которой она допустила падение, Аделия Петросян занимала третье место.

Серебряную медаль турнира завоевала Алина Горбачева с результатом 224,36 балла, а бронзу получила Анна Фролова (221,89). Лидировавшая по итогам первого дня соревнований Софья Муравьева на четвертой позиции с 214,05 балла.