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Культура

Выставка мастеров Порховского края откроется в псковском Доме ремёсел

Выставка мастеров Порховского края «Ремесленный берег Шелони» откроется в псковском Доме ремёсел 19 февраля. Об этом сообщается в группе культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа псковского Дома ремёсел в соцсети «ВКонтакте»

Всех желающих ждут на открытие в 14:00 по адресу: улица Некрасова, 10 (выставочный зал ГБУК «ПОЦНТ»).

В день открытия вход свободный.

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