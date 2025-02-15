Выставка мастеров Порховского края откроется в псковском Доме ремёсел

21:40, 16 февраля 2025, ПАИ

Выставка мастеров Порховского края «Ремесленный берег Шелони» откроется в псковском Доме ремёсел 19 февраля. Об этом сообщается в группе культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всех желающих ждут на открытие в 14:00 по адресу: улица Некрасова, 10 (выставочный зал ГБУК «ПОЦНТ»).

В день открытия вход свободный.