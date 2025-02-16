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Общество

Выдача и замена паспортов оказались наиболее востребованной госуслугой в январе

В январе 2025 года выдача и замена российских паспортов оказались одними из самых востребованных государственных услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Фото: ПАИ

В ведомстве сообщили, что самыми востребованными государственными услугами стали регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, а также выдача и замена паспортов гражданина РФ.

В главке уточнили, что в первом месяце 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже оказали более 3,5 миллиона государственных услуг.

В январе иностранцам и гражданам России через Единый портал государственных и муниципальных услуг было предоставлено свыше 600 тысяч услуг в области миграции, что в два раза превышает показатели за тот же период в 2024 году.

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