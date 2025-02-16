Псковичам советуют приобрести огнетушитель для дома

22:44, 16 февраля 2025, ПАИ

Не у всех в домах есть огнетушители. Некоторые не думают о необходимости их покупки, а другие полагают, что они им никогда не понадобятся. Тем не менее, статистика свидетельствует о том, что большинство пожаров в Псковской области происходит именно в жилых помещениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«В случае возникновения пожара огнетушитель может помочь в ликвидации небольшого возгорания и предотвратить негативные последствия», – отметили сотрудники ведомства.

Они рекомендуют приобрести универсальный порошковый огнетушитель, так как он эффективен для тушения как горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, так и для случаев, когда возникают пожары в электроприборах.

Алгоритм использования: сорвать пломбу; выдернуть чеку; направить раструб в сторону очага возгорания на расстоянии двух-трёх метров; нажать на рычаг.

Необходимо следить за сроком службы огнетушителя и его исправностью.