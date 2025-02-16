Диетолог перечислила продукты, которые следует употреблять каждый день

22:55, 16 февраля 2025, ПАИ

Продукты, которые следует употреблять каждый день, назвала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Антонина Стародубова сообщила, что ежедневно с рационом питания рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных фруктов и овощей. Она также отметила, что в салат из свежих овощей можно добавлять различные орехи или ягоды, такие как клюква, брусника и морошка, а в зимний период можно использовать замороженные ягоды.

Диетолог подчеркнула, что свежие фрукты могут служить здоровой заменой десерту.