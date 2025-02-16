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Общество

Диетолог перечислила продукты, которые следует употреблять каждый день

Продукты, которые следует употреблять каждый день, назвала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Антонина Стародубова сообщила, что ежедневно с рационом питания рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных фруктов и овощей. Она также отметила, что в салат из свежих овощей можно добавлять различные орехи или ягоды, такие как клюква, брусника и морошка, а в зимний период можно использовать замороженные ягоды.

Диетолог подчеркнула, что свежие фрукты могут служить здоровой заменой десерту.

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