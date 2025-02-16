Мужчину осудили за 29 краж из магазинов Великих Лук
Жителя Новосокольников осудили за серию краж из магазинов Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
С декабря 2023 по сентябрь 2024 года мужчина несколько раз приезжал в Великие Луки. Он приходил в магазины и воровал оттуда вещи. Установлено 29 фактов хищения.
Известно, что мужчина уже был привлечён к уголовной ответственности за подобные действия.
Мужчину осудили и признали виновным. Ему назначили наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы.
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