На великолучанина завели уголовное дело за обман банка
Житель Великих Лук предоставил банку ложные данные. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Мужчина получил кредитную карту на 30 тысяч рублей. В заявлении он указал, что работает на одном из местных предприятий и получает больше 33 тысяч рублей. После этого мужчина не погасил кредит и у него образовалась задолженность.
Позже стало известно, что великолучанин никогда не работал на этом предприятии. Прокуратура направила дело в МВД для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159.1 УК РФ.
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