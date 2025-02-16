На великолучанина завели уголовное дело за обман банка

08:40, 17 февраля 2025, ПАИ

Житель Великих Лук предоставил банку ложные данные. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Мужчина получил кредитную карту на 30 тысяч рублей. В заявлении он указал, что работает на одном из местных предприятий и получает больше 33 тысяч рублей. После этого мужчина не погасил кредит и у него образовалась задолженность.

Позже стало известно, что великолучанин никогда не работал на этом предприятии. Прокуратура направила дело в МВД для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159.1 УК РФ.