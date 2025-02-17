Норму овощей в день назвала врач

08:55, 17 февраля 2025, ПАИ

Какую норму овощей и фруктов нужно есть в день, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишут РИА Новости.

По её словам, всего нужно потреблять не менее 400 грамм различных фруктов, ягод, зелени и овощей. Они выступают источником минеральных веществ, витаминов, биофлавоноидов и клетчатки.

В качестве источника углеводов же стоит выбирать макароны из твёрдых сортов пшеницы, нерафинированные крупы или хлеб из цельнозерновой муки и бобовые, подчеркнула специалист.

Также стоит употреблять достаточное количество белка, добавила она. Для этого нужно больше есть диетические сорта птицы и мяса, например индейку, цыплёнка или кролика.