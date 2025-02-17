Россия оказалась на 87-м месте в рейтинге скорости мобильного интернета

09:31, 17 февраля 2025, ПАИ

​Россия оказалась на 87-м месте в рейтинге скорости мобильного интернета, пишет Gazeta.ru.

Лидером рейтинга мобильного интернета стали ОАЭ со средней скоростью загрузки 545,94 Мбит/с, что значительно превышает 302,38 Мбит/с, зафиксированные в январе прошлого года. Следующими идут Катар (521,51 Мбит/с), Кувейт (314,39 Мбит/с), Болгария (252,05 Мбит/с) и Бахрейн (213,09 Мбит/с).

Россия заняла 87-е место с показателем 36,05 Мбит/с. Последние места среди 104 стран заняли Боливия и Эритрея, со скоростями 13,20 Мбит/с и 1,88 Мбит/с соответственно.

Лидером по скорости фиксированного интернета стал Сингапур. Там медианная скорость загрузки достигла 336,45 Мбит/с, а выгрузки — 275,30 Мбит/с. Следующими в рейтинге стали ОАЭ (310,05 Мбит/с), Гонконг (305,71 Мбит/с), Франция (287,44 Мбит/с) и Исландия (281,95 Мбит/с).

США заняли седьмую позицию с показателем скорости загрузки 274,16 Мбит/с, а Россия опустилась на одну строчку и заняла 67-е место со скоростью 90,06 Мбит/с. На последних местах - Сирия и Куба со средней скоростью загрузки около 3 Мбит/с.