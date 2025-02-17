Росгвардейцы задержали женщину за кражу из гипермаркета в Пскове
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
15 февраля около 12 часов в дежурный отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 41-летнюю женщину, которая украла товар на сумму около двух тысяч рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 февраля 2025
Движение заблокировано на круговом перекрёстке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП