Росгвардейцы задержали женщину за кражу из гипермаркета в Пскове

09:43, 17 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

15 февраля около 12 часов в дежурный отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 41-летнюю женщину, которая украла товар на сумму около двух тысяч рублей.