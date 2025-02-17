Пскович Артур Кулаков стал победителем всероссийских соревнований по боксу

09:53, 17 февраля 2025, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков стал победителем всероссийских соревнований по боксу, которые прошли в Люберцах. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Артур Кулаков в весовой категории до 71 килограмма провёл четыре поединка и во всех одержал победу. Пскович выиграл у спортсменов из Москвы Егора Шабалова, Сино Собирова, Мгера Абраамяна и Алексея Денисова.

В соревнованиях также участвовали псковичи Алексей Белавин и Дмитрий Попов. Белавин выиграл первый поединок, но из-за рассечения не смог продолжить участие, а Попов в стартовом бою уступил.

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