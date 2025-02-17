Законопроект о самообороне при проникновении в дом вновь рассмотрят в Госдуме

11:32, 17 февраля 2025, ПАИ

Доработанный законопроект о праве жильцов на любые меры самообороны при незаконном проникновении в дом внесут в Госдуму РФ сегодня, 17 февраля. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», – подчеркнул депутат.

Последний раз законопроект вносили в Госдуму РФ летом 2024 года, однако документ не приняли, вернули на доработку. Инициаторы считают необходимым ввести в российское законодательство норму «мой дом – моя крепость», отметил Ярослав Нилов.

Сейчас по закону человек, оказавший сопротивление напавшему на его дом, должен доказать свою невиновность.