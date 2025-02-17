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Сборная Псковской области по волейболу выиграла второй тур Первой лиги чемпионата России

Сборная Псковской области по волейболу стала победителем второго тура Первой лиги чемпионата России, который прошёл в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Сборная Псковской области по волейболу выиграла второй тур Первой лиги чемпионата России. Фото предоставил Сергей Иванов

Во втором туре участвовали четыре команды из Новгородской и Ленинградской областей, а также Ухты. Псковская областная сборная выиграла у новгородского «Куража» – 3:0, обыграла «Газпром трансгаз Ухту» – 3:1, а также победила Setl Group из Ленинградской области – 3:1.

Напомним, что на первом этапе соревнований Псковская область также становилась победителем, а по результатам двух этапов местный коллектив уверенно вышел в финальную часть с первого места.

В составе сборной Псковской области играют Егор Щербаков, Никита Пааль, Николай Анисимов, Андрей Супрун, Максим Рябов, Илья Фёдоров, Павел Трофимов, Николай Евстифеев, Александр Кокорин, Александр Пронин и Степан Коротоножкин, а тренирует коллектив Геннадий Логунов.

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