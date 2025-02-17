Сборная Псковской области по волейболу выиграла второй тур Первой лиги чемпионата России

10:12, 17 февраля 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по волейболу стала победителем второго тура Первой лиги чемпионата России, который прошёл в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Во втором туре участвовали четыре команды из Новгородской и Ленинградской областей, а также Ухты. Псковская областная сборная выиграла у новгородского «Куража» – 3:0, обыграла «Газпром трансгаз Ухту» – 3:1, а также победила Setl Group из Ленинградской области – 3:1.

Напомним, что на первом этапе соревнований Псковская область также становилась победителем, а по результатам двух этапов местный коллектив уверенно вышел в финальную часть с первого места.

В составе сборной Псковской области играют Егор Щербаков, Никита Пааль, Николай Анисимов, Андрей Супрун, Максим Рябов, Илья Фёдоров, Павел Трофимов, Николай Евстифеев, Александр Кокорин, Александр Пронин и Степан Коротоножкин, а тренирует коллектив Геннадий Логунов.

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