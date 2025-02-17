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Общество

Форум социальных архитекторов Псковской области пройдёт 25 февраля

Форум социальных архитекторов Псковской области «Полюс» пройдёт в Пскове 25 февраля, сообщили ПАИ организаторы.

Изображение: организаторы

Форум направлен на консолидацию усилий гражданского общества, привлечение ресурсов и сохранение устойчивости некоммерческого сектора региона в быстроменяющихся условиях.

Программа форума сформирована на основе проведённого исследования запросов некоммерческого сектора и включает в себя образовательную программу и стратегические сессии по трём направлениям: «грантовая поддержка», «привлечение ресурсов» и «устойчивое развитие НКО».

Форум объединит порядка 150 представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной власти, бизнеса и общественников. Организатором форума является центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив. Форум проводится в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», поддержанного Фондом президентских грантов.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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