Форум социальных архитекторов Псковской области пройдёт 25 февраля

10:00, 17 февраля 2025, ПАИ

Форум социальных архитекторов Псковской области «Полюс» пройдёт в Пскове 25 февраля, сообщили ПАИ организаторы.

Форум направлен на консолидацию усилий гражданского общества, привлечение ресурсов и сохранение устойчивости некоммерческого сектора региона в быстроменяющихся условиях.

Программа форума сформирована на основе проведённого исследования запросов некоммерческого сектора и включает в себя образовательную программу и стратегические сессии по трём направлениям: «грантовая поддержка», «привлечение ресурсов» и «устойчивое развитие НКО».

Форум объединит порядка 150 представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной власти, бизнеса и общественников. Организатором форума является центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив. Форум проводится в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», поддержанного Фондом президентских грантов.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.