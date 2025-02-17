Водитель внедорожника едва уцелел в ДТП на трассе Псков – Гдов
В Псковском районе на 32-м километре трассы Псков – Гдов столкнулись эвакуатор и внедорожник, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
У внедорожника боковым ударом снесены обе двери со стороны водителя. Эвакуатор практически не пострадал. Все участники ДТП отказались от медпомощи. На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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