Спортсмены Псковской области приняли участие в первенстве России по шахматам

11:33, 17 февраля 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области приняли участие в первенстве России по шахматам, которое прошло в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области









Шахматисты Псковской области Ростислав Бобовкин, Владислав Мерзанюков, Дмитрий Голубев и Вероника Петрова боролись за награды в четырёх дисциплинах.

По результатам состязаний Ростислав Бобовкин и Владислав Мерзанюков выполнили норматив кандидатов в мастера спорта, Дмитрий Голубев выполнил норму первого разряда, а Вероника Петрова подтвердила второй спортивный разряд.

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