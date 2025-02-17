ФК «Луки-Энергия» минимально уступил команде Высшей лиги Белоруссии

11:29, 17 февраля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в выездной товарищеской встрече уступил белорусскому «Витебску» – 0:1, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Единственный гол великолучане пропустили на 87-й минуте встречи. Гол на свой счёт записал Вадим Ткаченко.

Напомним, что в первом контрольном матче предсезонной подготовки великолучане дома обыграли «Псков» – 1:0.

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